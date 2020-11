Serie A, solo 0-0 tra Sassuolo e Udinese

Poche emozioni e rete inviolate al Mapei Stadium nell'anticipo della settima giornata di campionato di serie A tra Sassuolo e Udinese. Finisce 0-0, con un buon punto per i friulani ancora però penultimi in classifica. Alla squadra di De Zerbi non basta invece il possesso palla: gli emiliani vanificano così un match alla portata per volare in testa alla classifica. Ora il Sassuolo è comunque secondo a un punto dal Milan che ha però una partita in meno.

