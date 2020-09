Serie A: Sassuolo travolgente, 4-1 in casa dello Spezia

Un bel Sassuolo cala il poker in casa dello Spezia, nell'anticipo di mezzogiorno valido per la 2/a giornata di Serie A. Al Picco finisce 4-1 per i neroverdi di Roberto De Zerbi, che si confermano ormai una squadra collaudata e dalle ottime individualità. Di Djuricic, Berardi su rigore, Defrel e Caputo la reti del Sassuolo. Non basta Galabinov allo Spezia, all'esordio assoluto nella massima serie, che ha giocato con personalità, senza chiudersi, ma denotando enormi lacune sul piano tecnico. La permanenza nella categoria per la compagine ligure sarà veramente durissima.

