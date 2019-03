Serie A, Insigne risponde a Berardi: Sassuolo ferma Napoli 1-1

ll Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica (il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti). La rete che riequilibra la situazione tra l'altro arriva solo nel finale ad evitare quella che sarebbe stata una beffa, ma tutto sommato dopo una prestazione troppo altalenante.

Come di consueto partono forte i partenopei che con al coppia veloce in attacco crea subito dei grattacapi alla difesa emiliana. Al nono minuto bella azione personale di Mertens fermata proprio sul più bello da Demiral, mentre due minuti dopo insidioso tiro-cross di Ounas che però si perde sul fondo. Ci prova anche Diawara ma senza trovare la porta, mentre i neroverdi si vedono al ventiduesimo con una conclusione di Boga, che però apre troppo col destro e la palla a giro termina fuori. La parte centrale del primo tempo è tutta di marca azzurra, con due occasioni pericolosissime: a ventinovesimo splendida azione della squadra di Ancelotti finalizzata da Insigne al quale si oppone splendidamente Pegolo, mentre quattro minuti dopo tiro potentissimo di Verdi ben servito da Ghoulam ma la sfera manca la porta dei padroni di casa per questione di centimetri. L'undici di De Zerbi si rende invece pericoloso con una conclusione di Rogerio che però non trova lo specchio della porta. La partita è molto veloce perché nonostante il pallino del gioco sia napoletano anche gli avversari non rinunciano a giocare e si affidano a veloci ripartenze soprattutto con l'ottimo Boga, ma all'intervallo si arriva sul punteggio di zero a zero.

Nell'intervallo Ancelotti decide di sostituire Chiriches con Luperto, probabilmente per mettere minuti nelle gambe ad entrambi, visto che saranno la coppia titolare giovedì prossimo nel match di Europa League contro il Salisburgo in terra austriaca. Il Sassuolo rimane invece con gli stessi undici e un po' a sorpresa dopo sette minuti riesce anche a passare in vantaggio: bella azione d squadra con Boga che serve l'accorrente Berardi, conclusione sulla quale prova ad opporsi Luperto ma la sua deviazione non serve a nulla e la palla finisce la sua corsa in fondo al sacco. Il Napoli prova a reagire e si riversa completamente nella metà di campo avversaria, ma riesce a rendersi pericoloso solo con un colpo di tesa di Koulibaly sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La partita si fa molto più spinosa e cominciano a fioccare cartellini gialli da una parte e dall'altra, con l'arbitro Manganiello di Pinerolo che deve spezzettare spesso il gioco faticando a tenere in mano la situazione. La difesa emiliana fa sempre buona guardia ma alla mezz'ora tocca a Pegolo (schierato al posto dello squalificato Consigli) mettersi in mostra andando a deviare una velenosissima conclusione di Diawara. Il Sassuolo continua ad agire di rimessa e lo fa molto bene, andando in due circostanze vicino al raddoppio: prima è Magnanelli a calciare fuori da posizione invitante e poi è Duncan a colpire di testa ma schiacciando troppo il pallone che dopo un rimbalzo finisce sul fondo. Sembra finita ma a quattro minuti dalla fine arriva il pareggio napoletano: cross dalla sinistra e Magnanelli sbaglia completamente il controllo apparecchiando la tavola per Insigne, bravo ad approfittarne battendo Pegolo con uno splendido tiro a giro. Nei minuti di recupero ci provano ancora i campani e sfiorano la rimonta completa con un tiro di Milik su cross di Ghoulam ma Pegolo blocca a terra. Finisce con un punto per parte, con tutti che hanno qualcosa su cui recriminare.



Il tabellino



SASSUOLO (3-4-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan (dal 47' st Locatelli), Magnanelli, Rogerio; Berardi (dal 40' st Babacar), Djuricic (dal 31' st Bourabia), Boga. A disp. Satalino, Adjapong, Sernicola, Magnani, Lemos, Sensi, Odgaard, Di Francesco, Matri. All. De Zerbi.

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Malcuit, Koulibaly, Chiriches (dal 1' st Luperto), Ghoulam; Ounas (dal 21' st Younes), Allan, Diawara, Verdi (dal 21' st Milik); Insigne, Mertens. A disp. Karnezis, D'Andrea, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Zielinski, Ruiz, Callejon. All. Ancelotti. Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Note: ammoniti Allan (N), Diawara (N), Ferrari (S), Pegolo (S), Bourabia (S).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata