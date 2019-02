Serie A, Sampdoria di rigore: Quagliarella stende Cagliari, 1-0

La Sampdoria supera di misura il Cagliari e torna al successo dopo alcuni passaggi a vuoto nelle ultime giornate. Torna al gol anche Fabio Quagliarella che risulta alla fine il match-winner e riprende la corsa nella classifica cannonieri dopo due partite di digiuno. Primi minuti di studio, con le squadre che provano a non scoprirsi. I primi pericoli vengono da due passaggi filtranti ma da un lato Audero e dall'altro Cragno sono molto attenti in uscita a proteggere la propria area piccola. Al quarto d'ora grandissima occasione per la squadra di Giampaolo, con Jankto che si inserisce all'altezza del secondo palo e colpisce verso la porta ma proprio sulla linea salva miracolosamente Ceppitelli. I sardi si vedono con Barella, il più attivo dei suoi, ma il centrocampista prima scivola e non riesce a calciare e poi manda altissimo da buona posizione. Al trentaduesimo bella conclusione di Sala sulla quale si oppone con i pugni l'estremo difensore ospite, mentre un minuto dopo è davvero eccezionale Audero nel respingere un tiro da distanza ravvicinatissima di Pavoletti. Al trentacinquesimo Var in azione per giudicare se il fallo di Deiola su Praet sia da espulsione o meno, ma dopo aver rivisto le immagini il direttore di gara Massimi decide di non cambiare la sua decisione optando per un cartellino giallo. All'intervallo il punteggio rimane ancora fermo sulo zero a zero.

Nella ripresa comincia decisamente meglio la Sampdoria, con Defrel che da ottima posizione spreca malamente uno splendido assist di Saponara e proprio quest'ultimo lascia il posto a Gabbiadini, cambio che si rivelerà vincente. Al diciannovesimo minuto infatti proprio l'ex-Napoli viene fermato fallosamente in area da Pellegrini, con l'arbitro che concede il calcio di rigore ai blucerchiati ed ammonisce anche il difensore del Cagliari: dal dischetto si presenta come di consueto il bomber Fabio Quagliarella, che nonostante il disturbo verbale di Cragno calcia con forza e precisione nell'angolo alla destra del portiere. Maran prova a cambiare qualcosa inserendo Faragò e Srna e proprio il calciatore della nazionale croata alla mezz'ora si rende pericoloso con una bella conclusione al volo che però si perde alta sopra la traversa. Nell'ultimo quarto d'ora i tentativi della squadra di Maran sono più frutto di nervi che di tecnica e la difesa ligure riesce senza troppi patemi a tenerli a bada, anzi, nei minuti finali è Gabbiadini ad andare vicino al gol con una conclusione insidiosa ma che deviata finisce in calcio d'angolo. Triplice fischio finale e successo meritato per una Sampdoria che con questi tre punti sale a quota trentasei punti in classifica e conserva il sogno di lottare per un posto in Europa League, mentre il Cagliari rimane a ventiquattro in una posizione relativamente tranquilla ma per restare in Serie A servirà ancora lottare.

Il tabellino

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru (dal 35' st Bereszynski); Praet, Ekdal, Jankto; Saponara (dal 7' st Gabbiadini); Defrel (dal 43' st Vieira), Quagliarella. A disp. Rafael, Belec, Bahlouli, Sau, Tavares, Ferrari. All. Giampaolo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Padoin (dal 28' st Srna), Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola (dal 28' st Faragò), Cigarini, Barella; Ionita, Doratiotto (dal 33' st Verde); Pavoletti. A disp. Rafael, Aresti, Bradaric, Oliva, Lykogiannis, Leverbe, Romagna. All. Maran. Arbitro: Massimi di Termoli.

Note: ammoniti Ekdal (S), Deiola (C), Pellegrini (C).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata