Serie A, sabato tre anticipi: Atalanta-Roma per l'Europa

Mentre non si placano le polemiche per l'arbitraggio della semifinale d'andata di coppa Italia tra Milan e Juventus, finita 1-1 con i rossoneri irritati per la direzione di Valeri per il rigore concesso ai bianconeri nel finale e le ammonizioni che faranno saltare il ritorno a Ibra, Hernandez e Castellejo, sabato è di nuovo tempo di campionato con tre anticipi della 24esima giornata. Si parte alle 15 con due gare, Lecce-Spal e Bologna Genoa, con gli emiliani di Mihaijlovc vogliosi di puntare alla zona Europa League. Alle 20.45Atalanta-Roma con i giallorossi in crisi di risultati che cercano il riscatto e l'aggancio ai bergamaschi. Il big match Lazio-Inter è il posticipo di domenica sera mentre alle 15 la Juve riceve il Brescia. Chiude il quadro Milan Torino lunedì sera.