Non c'è recupero, squadre a riposo! Serie A, Roma-Inter 0-1 | Live

ROMA-INTER 0-1 | Live

37' Keita (I)



45' Fischia Rocchi, squadre negli spogliatoi. Keita sta dando il momentaneo vantaggio all'Inter

44' Non ci sarà recupero

40' Handanovic miracoloso! Punizione dai 25 metri di Kolarov a giro sotto l'incrocio col mancino, il portiere devia sopra la traversa. Che partita!

37' KEITA! Il gol dell'Inter: Joao Mario per D'Ambrosio, cross dalla sinistra per l'ex Lazio che la mette alla sinistra di Olsen

35' Keita! Inter vicino al vantaggio: cross di D'Ambrosio dalla sinistra, l'ex Lazio incorna vicino alla porta: blocca Olsen

32' Zaniolo! Percussione centrale del giovane giallorosso e sinistro potente: Handanovic respinge. Si è animata la partita

30' Brozovic per Icardi che calcia a botta sicura: miracoloso Olsen!

26' FLORENZI! Il palo della Roma. Grande numero di Schick che salta De Vrij e mette dentro per Florenzi. Tiro a botta sicura, ma il legno salva Handanovic!

25' Zaniolo ci prova da fuori con un tiro a giro dopo l'anticipo di De Vrij su Florenzi: palla alta

24' Perisic serve Asamoah sulla sovrapposizione, l'ex Juve al centro per Joao Mario che però non arriva

20' Perisic svetta di testa su cross di D'Amrosio: palla alta sopra la traversa

12' Keita dai 25 metri ci prova: blocca Olsen in due tempi

6' Botta e risposta tra le due formazioni: cross di Asamoah, Manolas anticipa Olsen in scivolata e mette in angolo

5' Cross di Kolarov, Zaniolo tenta la girata: palla ampiamente al lato

4' Icardi allarga per Asamoah dentro all'area, Santon mette in angolo

2' Ci prova subito la Roma con un cross insidioso di Zaniolo: smanaccia Handanovic

1' Si parte!

ROMA(4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick. All. Di Francesco

INTER (4-3-3): Handanovic; D’ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Perisic, Icardi, Keita. All. Spalletti

ARBITRO: Rocchi di Firenze

