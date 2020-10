Serie A, Roma a valanga sul Benevento

'Manita' della Roma che supera pr 5-2 il Benevento all'Olimpico nella gara valida per la quarta giornata di serie A. Benevento in vantaggio al 5' con l'ex Caprari, pareggio della Roma con Pedro al 31' che chiude il primo tempo in vantaggio con la rete di Dzeko al 35'. Nella ripresa la formazione campana trova il pareggio con Lapadula al 55' che ribadisce in rete dopo aver sbagliato un penalty, poi la Roma torna in vantaggio con Veretout su rigore al 69' e prende il largo prima con Dzeko al 77' e poi con Perez ad un minuto dalla fine dei 90 minuti regolamentari.

