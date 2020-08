Serie A riparte il 19 settembre. In campo a Capodanno

E' il 19 settembre la data individuata dalla Serie A per la ripresa del campionato di calcio 2020/2021, nella speranza che nel frattempo arrivi anche l'ok per la riapertura degli stadi. Lo ha deciso all'unanimità ieri il Consiglio della Lega Serie A. La decisione conferma la preferenza già espressa nel pomeriggio dalla maggioranza delle società in una riunione informale. Previsto un turno nel weekend del 2-3 gennaio 2021, mentre l'ultima giornata sarà il 23 maggio. "Si deve dare un attimo di respiro ai giocatori che fino a ieri sono scesi in campo, occorre un minimo di riposo per loro e le loro famiglie", aveva spiegato in mattinata il patron del Genoa Enrico Preziosi. "Un conto è stare a casa per il Covid-19, un conto fare una vacanza serena. Pensiamo di dare tra le due e le tre settimane di stop, la mia idea è ripartire il 19 in modo tale che facciano una settimana in più di vacanza", aveva aggiunto.



La Lega Serie A inizialmente aveva pensato al 12 settembre come data per la ripresa, successivamente però ci si è orientati su uno slittamento di una settimana anche se qualcuno chiedeva addirittura di ripartire ad ottobre. Dopo l'assemblea di giovedì scorso già il presidente Paolo Dal Pino aveva fatto balenare l'ipotesi di un cambio di data. "Stiamo cercando di recuperare più tempo perché il calendario è già molto stretto", aveva detto. Il riferimento era agli impegni della Nazionale di Roberto Mancini che proprio fra fine agosto e inizio settembre tornerà a radunarsi in vista dell'inizio della Nations League. "Ci confronteremo con il presidente Dal Pino e troveremo sicuramente la data giusta. Non dobbiamo commettere errori", aveva replicato il presidente della FIGC Gravina qualche giorno fa. Proprio di questo si parlerà domani anche nel Consiglio Federale, convocato a Roma in videoconferenza.



Con l'inizio il 19 settembre, una pausa invernale ridotta e la ripresa il 2-3 gennaio (necessari anche 5-6 turni infrasettimanali) si riuscirà a terminare il campionato il 23 maggio, la data individuata per consentire alla Nazionale di preparare al meglio gli Europei slittati al 2021. A questo punto la stagione 2020/2021 inizierà ufficialmente proprio con il doppio impegno degli Azzurri di Mancini in Nations League contro la Bosnia (il 4 settembre a Firenze) e l'Olanda (il 7 settembre ad Amsterdam). Pochi giorni prima dell'inizio del campionato, invece, toccherà al Milan scendere in campo per il turno preliminare di Europa League. Bisognerà aspettare il 20 e il 22 ottobre, infine, per l'inizio della fase a gironi di Champions ed Europa League.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata