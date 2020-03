Serie A, rinviata anche Sampdoria-Verona

Allo studio ipotesi per recuperare il prossimo week end e far slittare la 27^ giornata al 13 maggio

Salgono a sei le gare rinviate della 26^ giornata di Serie A. In una nota la Lega Calcio ha comunicato il rinvio di Sampdoria-Hellas Verona, in programma domani sera a Marassi, a mercoledì 13 maggio.

Intanto non si placano le polemiche per la decisione della Lega di Serie A di rinviare queste partite. Se ne discuterà mercoledì 4 marzo in una assemblea urgente convocata a Roma. L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato di "torneo falsato" e della sua squadra "danneggiata" per un "calendario di maggio incredibile".

Una delle ipotesi prese in esame è quella di far disputare le gare saltate questo weekend il prossimo fine settimana, con possibile coda di Juventus-Inter per lunedì 9 marzo per permettere a tutti i tifosi di andare all'Allianz Stadium senza restrizioni. La 27^ giornata slitterebbe così in blocco il prossimo 13 maggio. Ma la partita dei calendari – fuori dal campo – è ancora tutta da giocare.

