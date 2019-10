Serie A, Ranieri debutta con un pari: Samp-Roma 0-0

La Sampdoria ferma la Roma, il Cagliari vola, il Torino non riesce a ripartire. Questa la sintesi dei tre incontri del pomeriggio, validi per l'ottava giornata di Serie A. A Marassi Claudio Ranieri esordisce sulla panchina dei blucerchiati con un pareggio a reti inviolate contro la sua ex squadra. I giallorossi hanno chiuso in dieci uomini per l'espulsione di Kluivert. Il Cagliari stende la Spal (2-0) e coltiva sogni d'Europa: decidono le reti di Nainggolan (9') e Farago (67'). Successo che vale l'aggancio al quinto posto. I granata di Mazzarri non riescono più a vincere: Belotti e compagni si arrendono in casa dell'Udinese. L'1-0 friulano è firmato da Okaka al 42' del primo tempo.

