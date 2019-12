Serie A, Ragatzu salva il quarto posto del Cagliari. Sorride Brescia con Balo

Tanti i gol messi a segno nella domenica pomeriggio della 15a giornata di Serie A. Pareggi tra Lecce e Genoa e tra Sassuolo e Cagliari, con i sardi che conservano il quarto posto grazie allo squillo finale di Ragatzu, tornato al gol dopo otto anni. Kucka guida il Parma a Marassi contro la Samp. Vince anche il Brescia con una rete di Balotelli.

Lecce 2-2 Genoa. Gol e spettacolo in via del Mare. Il Grifone domina nel primo tempo chiuso avanti 2-0 grazie alla pregevole rete di Pandev al 31' e al rigore trasformato da Criscito in pieno recupero. Nella ripresa però i salentini tornano in gioco: al 15' Falco accorcia le distanze con uno splendido tiro a giro, dieci minuti più tardi Tabanelli incorna per il 2-2 finale. I liguri, che nel frattempo hanno perso per espulsione Agudelo, chiudono addirittura in nove per il rosso sventolato a Pandev. Il Genoa sale così a 11 punti, mentre il Lecce avanza a 15.

Spal 0-1 Brescia. Torna Corini e con lui torna la vittoria per il Brescia con una rete di Balotelli. Buona la 'nuova prima', dunque, per il tecnico della 'Leonessa': decisiva, appunto, la rete di Balotelli nella ripresa, poco dopo l'errore di Petagna dal dischetto che ha tagliato le gambe agli emiliani. Ora i lombardi hanno lasciato l’ultimo posto in classifica superando proprio la squadra di Ferrara che adesso chiude la graduatoria con soli 9 punti.

Sassuolo 2-2 Cagliari. Al Mapei Stadium i sardi si aggiudicano un punto d’oro riuscendo a rimontare il risultato nella ripresa. I locali mettono subito in chiaro le cose portandosi in vantaggio dopo appena sette minuti con Djuricic recupera un ottimo pallone e percorre circa 50 metri per poi servire Berardi che senza indugi batte Rafael per fallire poi più avanti un penalty. Il Cagliari accorcia con Joao Pedro. Sembra fatto quando arriva il pareggio dei sardi al 90' con il neo entrato Ragatzu - non segnava da otto anni - che piomba su un pallone vagante all’interno dell’area di rigore e batte Turati con una conclusione potente da distanza ravvicinata.

Sampdoria 0-1 Parma. Successo esterno del Parma nel posticipo delle 18 della 15/a giornata di Serie A. I ducali si sono imposti per 1-0 in casa della Sampdoria. Decisiva la rete di Kucka al 21'. I blucerchiati hanno fallito un calcio di rigore con Quagliarella al 77'. La squadra di Ranieri incassa il secondo ko consecutivo e resta ferma a 12 punti, gli emiliani agganciano il Napoli a quota 21.

La classifica di Serie A dopo la 15a giornata. Inter 38 punti, Juventus 36, Lazio 33, Cagliari e Roma 29, Atalanta 28, Napoli e Parma 21, Torino e Milan 20, Hellas Verona 18, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo, Lecce e Udinese 15, Sampdoria 12, Genoa 11, Brescia 10, Spal 9.

