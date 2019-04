Serie A, Pulgar-Dijks: Bologna cala tris al Chievo e vede la salvezza

Il Bologna cancella la sconfitta di Bergamo e riprende a correre verso la salvezza. La squadra di Mihajlovic fa suo il Monday night battendo il Chievo fanalino di coda (3-0) e incassando tre punti fondamentali per l'obiettivo. Un successo che permette agli emiliani di salire a 30 punti, scavalcare l'Empoli e portarsi in zona salvezza. A decidere la sfida del Dall'Ara, la doppietta in tre minuti di Pulgar su rigore e, nel finale, il gol di Dijks. Per la formazione di Di Carlo, arrivata con l'obiettivo di limitare i danni, la Serie B è ormai una triste realtà: con tutta probabilità la matematica condannerà i veneti la prossima giornata.

Nove minuti e padroni di casa già in vantaggio con Orsolini che ribadisce in rete dopo la traversa centrata da Sansone. Ma Pairetto regala un dispiacere al numero sette: dopo il consulto del Var, il gol viene annullato per l'offside del giocatore. Nulla di fatto, ma il Bologna prende coraggio e guadagna metri. Ancora Orsolini si mette in evidenza tentando la conclusione dalla distanza, Sorrentino c'è. Sempre l'esterno rossoblù avrebbe la palla del possibile 1-0, dopo il servizio di tacco di Palacio: ma solo al cospetto del portiere del Chievo spedisce alto. Bologna nuovamente minaccioso con Palacio, che s'invola verso Sorrentino che però gli sbarra la strada. Il Chievo tenta di tappare i varchi e prova a sfruttare il contropiede: sugli sviluppi di uno di questi, il baby Vignato, al debutto da titolare, manca il bersaglio su invito di Stepinski. Il Var schiarisce poi le idee a Pairetto in merito a un sospetto 'mani' di Rigoni in area: tocco involontario, non c'è rigore. Prima del'intervallo c'è ancora lavoro per Sorrentino, costretto ad allungarsi in angolo sul tentativo di Palacio.

Si va alla ripresa e la squadra di Mihajlovic riprende ad attaccare alla ricerca del vantaggio: Orsolini non riesce a sfruttare un errore di Dioussé e scarica sul fondo. Altra chance per gli emiliani con un diagonale di Sansone che Sorrentino non trattiene, palla a Palacio che non sfrutta. Ci prova quindi da fuori Dzemaili, in campo dal 1' dopo aver vinto il ballottaggio con Poli, ma il tiro è troppo centrale per impensierire Sorrentino. Poi il Bologna trema su un angolo dei veneti: Skorupski salva la porta sul tentativo più che ravvicinato di Bani. Sospirone di sollievo per la squadra di Mihajlovic che poco dopo riesce a sbloccare il risultato. Andreolli e Barba atterrano Soriano in area veneta, Pairetto indica il dischetto con la conferma del Var. Trasforma Pulgar (66'). Tempo due minuti ed è ancora penalty per il Bologna: punito stavolta un intervento di Bani ai danni di Sansone. Ed è ancora Pulgar ad incaricarsi della battuta, battendo Sorrentino (69'). Per il cileno sono cinque i centri dagli undici metri. L'uno-due micidiale spezza le gambe al Chievo. Piove sul bagnato per la squadra di Di Carlo, tradita da Bani che sgambetta Palacio e rimedia il secondo cartellino giallo in sei minuti. La formazione di Mihajlovic può limitarsi a gestire. Ma c'è ancora tempo per calare il tris: lo firma Dijks, che combina con Sansone e batte Sorrentino sul primo palo. Finisce 3-0, quarta vittoria in cinque gare per Mihajlovic, terza consecutiva al Dall'Ara. In tribuna, patron Saputo può sorridere.

BOLOGNA-CHIEVO 3-0

Marcatori: 20' s.t. Pulgar (rig)., 23' s.t. Pulgar (rig), 44' s.t. Dijks.

Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco (40' s.t. Gonzalez), Dijcks (45' s.t. Calabresi); Dzemaili (47' s.t. Poli), Pulgar; Soriano, Orsolini, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Chievo: Sorrentino; Depaoli (29' s.t. Pucciarelli), Bani, Andreolli, Barba; Kiyine (24' s.t. Giaccherini), Dioussè, Rigoni, Leris; Vignato (35' s.t. Cesar), Stepinski. All. Di Carlo.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Note. Ammoniti: Andreolli (C), Leris (C), Lyanco (B), Rigoni (C), Dioussè (C), Bani (C). Espulso: 34' s.t. Bani (C).

