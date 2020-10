Serie A: positivo al Covid-19 un giocatore dell' Atalanta

Dopo i focolai del Genoa e i casi positivi nel Napoli, il coronavirus torna a colpire anche l'Atalanta. La società lombarda ha fatto sapere che "in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all'interno della squadra" e che "il tesserato è asintomatico". La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per tutte le eventuali procedure correlate. La conferenza stampa del coach della squadra bergamasca, Gian Piero Gasperini, programmata in vista della sfida con il Cagliari è stata annullata.

