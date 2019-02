Serie A, Piatek non si ferma più: tris Milan contro l'Empoli

di Antonio Martelli

Il Milan e Piatek non si fermano più. Grazie ai gol del bomber polacco, di Kessie e di Castillejo, i rossoneri superano l'Empoli a San Siro e consolidano il quarto posto in classifica. Non solo, ma per la prima volta in stagione la squadra di Rino Gattuso vince la terza partita consecutiva dimostrando di aver trovato quella continuità di risultati che fino ad ora era sempre mancata. Milan che , con i nerazzurri impegnati domenica a Firenze. Piatek (curiosità, in polacco vuol dire venerdì) porta a 18 il bottino di gol in campionato, a -1 dal capocannoniere Cristiano Ronaldo. Il centravanti arrivato dal Genoa si conferma letale in area di rigore, anche oggi ha fatto centro al primo pallone toccato. Dal canto suo l'Empoli può recriminare di non essere stato concreto in zona gol, perchè la squadra di Iachini ha giocato per lunghi tratti ad armi pari se non meglio dei rossoneri prima dell'uno-due da ko di Piatek e Kessie.

Andrea Conti dal primo minuto e Castillejo al posto dello squalificato Suso. Sono queste le due novità nel 4-3-3 del Milan di Rino Gattuso. Al centro dell'attacco rossonero c'è ovviamente il polacco Piatek. Nell'Empoli, Iachini propone un 3-5-2 con Caputo e Farias in attacco. Nel primo tempo, Milan subito padrone del campo ma Empoli in campo con personalità e sempre pronto a ripartire con la velocità di Caputo e Farias. Alla prima occasione i rossoneri passano con un colpo di testa di Paquetà su cross di Rodriguez, ma il VAR annulla per una posizione di fuorigioco del brasiliano. L'ex Flamengo è un punto di riferimento costante nella manovra della squadra di Gattuso, positivo anche Castillejo pericoloso in due circostanze prima con un sinistro a giro di poco a lato e poi con un destro dalla distanza sventato da Dragowski. Dall'altra parte, la squadra di Iachini con il passare dei minuti prende sempre più convinzione e inizia a farsi vedere sempre più spesso dalle parti di Donnarumma. Con Piatek ben controllato dalla difesa toscana, prima dell'intervallo è Kessie ad andare vino al gol con un destro sull'esterno della rete.

Nel secondo tempo è l'Empoli a scattare meglio dai blocchi, con Krunic che sciupa una ghiotta occasione con un destro fuori da centro area. Il Milan però in questo momento può contare su giocatore che appena tocca la palla la mette in rete, è Piatek che al 49' sblocca il risultato con una deviazione sottomisura su cross basso di Calhanoglu. Palla al centro e sulla palla recuperata i rossoneri raddoppiano con Kessie al 51', bravo ad inserirsi dalla destra e a battere Dragowski con un delizioso pallonetto su assist di Castillejo. Empoli al tappeto. Nel finale il Milan trova anche il 3-0 con Castillejo al 67' mentre per fuorigioco viene annullato il 4-0 del neo entrato Borini al 78'. Da segnalare, infine, il ritorno in campo dopo una lunga assenza di Biglia entrato al posto di Bakayoko salutato da una standing ovation di San Siro.

MILAN-EMPOLI 3-0

RETI: 49' Piatek (M), 51' Kessie (M), 67' Castillejo (M).

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko (80' Biglia), Paquetà (69' Borini); Castillejo, Piatek (69' Cutrone), Calhanoglu. A disp.: A.Donnarumma, Plizzari, Abate, Calabria, Laxalt, Strinic, Bertolacci, Mauri, Allenatore: Gennaro Gattuso.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah (66' Ucan), Bennacer, Krunic, Pasqual (74' Pajac); Caputo, Farias (66' La Gumina). A disp.: Perucchini, Provedel, Rasmussen, Diks, Maietta, Nikolau, Brighi, Capezzi, Traoré, Oberlin. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Arbitro: Giacomelli.

NOTE: ammoniti Di Lorenzo (E), Calhanoglu (M).

