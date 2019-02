Serie A, Pavoletti 'salva' Maran: Cagliari batte Parma 2-1

Dopo tre sconfitte consecutive, il Cagliari ritrova la vittoria battendo alla Sardegna Arena il Parma per 2-1 nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. Una vittoria di cuore e di carattere per la compagine sarda, che si porta a 24 punti in classifica in una posizione ora più tranquilla. Parma che incappa nella seconda sconfitta di fila e vede interrompersi la serie positiva in trasferta. Un Cagliari falcidiato dagli infortuni, Maran deve fare a meno di Klavan, Cacciatore, Farago, Birsa, Castro, Cerri e Thereau. Romagna è in panchina, ma di fatto indisponibile anche lui. Dopo il gol nel primo tempo di Kucka, nella ripresa si scatena Pavoletti con una doppietta che di fatto 'salva' anche la panchina di Maran. Per il bomber di casa nono centro in campionato, 22esimo di testa in carriera su 44 in Serie A.

A caccia di punti per evitare di essere risucchiato in zona retrocessione, Cagliari subito aggressivo nel primo tempo. Sardi pericolosi prima con un colpo di testa di Ceppitelli su calcio d'angolo, poi con un destro dalla distanza dell'ex Deiola respinto da Sepe. La squadra di Maran cerca spesso la testa di Pavoletti con cross dalle fasce, ma senza la dovuta precisione. Il Parma si difende con ordine, per poi cercare di innescare la velocità di Gervinho in contropiede e la testa di Inglese. Alla mezzora altro infortunio nelle file rossoblu, questa volta per il neo acquisto Pellegrini. Al suo posto dentro Lykogiannis. Con il passare dei minuti cresce la squadra di D'Aversa, che prende in mano le redini del gioco fino a trovare il gol del vantaggio con un colpo di testa di Kucka su cross dalla sinistra di Gobbi.

Nel secondo tempo, il Cagliari riparte con grande generosità ma non riesce a scalfire l'attenta difesa parmigiana. E' così ancora la squadra di Barella a sfiorare il raddoppio con un tentativo di Inglese che non arriva di un soffio sul cross di Biabiany dalla destra. Nonostante qualche fischio, la Sardegna Arena spinge il Cagliari che si riversa nella metà campo avversaria. Prima Joao Pedro sfiora il gol di testa, poi è Pavoletti al 65' a trovare la zampata vincente in spaccata su assist di testa di Ceppitelli. Il Parma accusa il colpo, mentre i sardi con ritrovate energie continuano ad attaccare. Alla fine gli sforzi dei ragazzi di Maran vengono ripagati all'85', quando ancora Pavoletti devia questa volta di testa alle spalle di Sepe un bel cross di Barella dalla destra. Parma al tappeto, Cagliari che invece chiude in dieci per l'ingenua espulsione di Joao Pedro per doppia ammonizione.



CAGLIARI-PARMA 2-1

RETI: 40' Kucka (P), 65' e 85' Pavoletti (C).

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini (32' Lykogiannis); Deiola (55' Despodov), Cigarini (91' Bradaric), Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti.A disp.: Aresti, Rafael, Leverbe, Romagna, Srna, Ladinetti, Olive, Doratiotto. All.: Maran.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac (64' Rigoni), Barillà (88' Ceravolo); Biabiany (86' Siligardi), Inglese, Gervinho. In panchina: Frattali, Begheria, Gazzola, Dezi, Sprocati, Machin, Diakhate. All.: D'Aversa.

Arbitro: Manganiello.

NOTE: espulso all'89' Joao Pedro per doppia ammonizione. Ammoniti Cigarini (C), Bastoni (P), Deiola (C) e Pavoletti (C).



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata