Serie A, Pasalic e Zapata ribaltano il Parma: è Atalanta da Champions

Non si ferma la caccia alla zona Champions dell'Atalanta, con il Milan che ora dista solo tre punti. Battuto anche il Parma al Tardini, un successo ottenuto in rimonta e con coraggio. Non è bastato il gol del solito Gervinho (costretto poi a uscire per un problema muscolare) alla squadra di D'Aversa - che può rimproverarsi per aver tirato troppo presto i remi in barca - e che d'ora in poi non deve distrarsi per non correre il rischio di essere risucchiato nella zona calda. A decidere è stato il sempre implacabile Zapata, autore di una doppietta, che pure non era sembrato nella sua giornata migliore. Primo tempo da fuochi artificiali con due gol e tante opportunità in una cornice che vede l'Atalanta fare la partita e il Parma pungere in contropiede.

Pronti, via e il Parma segna alla prima occasione. Clamoroso errore a centrocampo dell'Atalanta, Pasalic perde un pallone sanguinoso con un contrasto con Scozzarella, il pallone finisce a Gervinho che si invola verso la porta e batte Gollini dopo 9'. Reazione rabbiosa dell'Atalanta che sfiora subito il pari in due circostanze. Prima Freuler trova un gran corridoio per Zapata, che calcia con potenza ma Sepe compie una gran parata, poi sul successivo corner attimi di panico in area locale ma alla fine la difesa parmense sventa la minaccia. Al 21' altro tracciante tra le linee di Freuler, che di prima serve Pasalic, ma il croato spreca malamente davanti a Sepe con un diagonale troppo strozzato. Si riscatta però Pasalic segnando il gol del pari al 24'. Assist del Papu Gomez per il croato che salta Bastoni e di punta realizza l'1-1 con Sepe non esente da colpe nella circostanza.

L'Atalanta è ora padrona del campo. Al 28' triangolazione Gomez-Zapata, interviene Hateboer in spaccata, che costringe Sepe alla parata. Il Parma si vede con un'occasione su punizione di Bruno Alves, ben neutralizzata da Gollini e soprattutto al 40'. I crociati infatti quando vanno in contropiede con Gervinho fanno malissimo: è l'ex Roma a creare il panico, poi l'ivoriano serve sul filo del fuorigioco Ceravolo, ma ancora Gollini nega il gol al centravanti calabrese. La ripresa si apre ancora con l'Atalanta in attacco. Dopo 3' Zapata salta Sierralta, poi il cross del colombiano viene leggermente deviato, e Gomez spara alto da buonissima posizione.

La pressione degli orobici perde di intensità e la manovra è meno fluida ma sono sempre gli ospiti a cercare con insistenza la vittoria. Al 27' ottimo traversone di Reca: Ilicic non ci arriva, ma non arrivano neanche i difensori del Parma: il pallone perviene a Castagne, ma il belga in diagonale sfiora soltanto il palo. Al 29' la difesa parmense cede. Ancora una volta è Gomez a ispirare la manovra: gran passaggio a liberare Castagne, che vede il movimento di Zapata, il quale taglia al centro e a porta sguarnita mette dentro. Finale convulso, il Parma si rende pericoloso solo quando sbagliano qualcosa gli ospiti ma l'Atalanta dopo aver fallito un gol fatto con Gomez trova il tris ancora con Zapata che al suo 19esimo gol stagionale raggiunge Ronaldo e Piatek.

PARMA-ATALANTA 1-3

Reti: Gervinho (P) al 9' , Pasalic (A) al 24' pt, Zapata (A) al 29' e al 48' st.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi (Sierralta dal 1' st), Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Kucka; Gervinho (Gazzola dal 20' st), Ceravolo (Schiappacasse dal 26' st), Siligardi. All. D'Aversa.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini (Djimsiti dal 42' st), Palomino, Masiello (Reca dal 17' st); Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic (Ilicic al 9' st); Zapata, Gomez. All. Gasperini.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: Ammoniti Castagne (A), Scozzarella (P).



