Serie A, al via l'ottava giornata: tutte le partite

Dopo la vittoria nel big match contro il Napoli, la Juve è attesa al Friuli di Udine per la 10^ vittoria su 10 in stagione. Partenopei in casa contro il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna contro il Milan. Rossoneri che se la vedranno a San Siro contro il Chievo mentre la Roma è attesa dall'Empoli al Castellani. Interessante è la sfida Lazio-Fiorentina, mentre ad aprire la giornata sarà Torino-Frosinone (venerdì alle 20:30). Il posticipo del "Mazza" tra Spal e Inter chiuderà l'ottava giornata, mentre a completarla ci sono Cagliari-Bologna, Genoa-Parma e Atalanta-Sassuolo.

TORINO-FROSINONE 1-0 | Live

20' Rincon



20' Rincon! Il Toro è in vantaggio: tocco di Zaza per l'ex Juve che dai 35 metri scarica un destro nell'angolino basso alla sinistra di Torino. Non segnava dal dicembre 2017 contro la Lazio.



TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Berenguer, Meité, Rincon, Aina; Baselli; Zaza, Belotti. All. Mazzarri.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Halfredsson, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell. All. Longo.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.



CAGLIARI-BOLOGNA | Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti. All. Maran.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Pulgar, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander. All. F. Inzaghi

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.



UDINESE-JUVENTUS | Le probabili formazioni

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All. Velazquez.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.

ARBITRO: Abisso di Palermo.



EMPOLI-ROMA | Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Bennacer, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. All. Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi; Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo



GENOA-PARMA (domenica 7 ore 12.30)



ATALANTA-SAMPDORIA (domenica 7 ore 15.00)



MILAN-CHIEVO (domenica 7 ore 15.00)



LAZIO-FIORENTINA (domenica 7 ore 15.00)



NAPOLI-SASSUOLO (domenica 7 ore 18.00)



SPAL-INTER (domenica 7 ore 20.30)

