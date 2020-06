Serie A, oggi tocca a Inter e Atalanta

La serie A è tornata ieri sera in campo dopo lo stop di oltre 3 mesi per la pandemia di coronavirus. Nei primi due recuperi del 25mo turno, ancora senza pubblico, 1-1 nella sfida tra Torino e Parma mentre il Verona ha battuto il Cagliari 2-1 grazie a una doppietta di Di Carmine. Oggi però i due match più attesi. Alle 19:30 l'Atalanta ospita il Sassuolo per consolidare il suo quarto posto in classifica poi, alle 21.45, l'Inter riceve a San Siro la Sampdoria per avvicinare le prime due della classe, Juventus e Lazio.