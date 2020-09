Serie A, Napoli vince 2-0 a Parma

Il Napoli espugna il Tardini nel match dell'ora di pranzo della prima di serie A. Parma battuto 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Mertens e Insigne. Buona la prima in azzurro per il centravanti nigeriano Osimhen, entrato al 61mo. Allo stadio il ritorno dei tifosi: in mille sugli spalti distanziati e con mascherina

