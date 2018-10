Serie A, Mertens al fotofinish riagguanta la Roma: Napoli 1-1 al San Paolo

di Vincenzo Guarcello

Dopo 90 minuti di assedio ci vuole una zampata di Dries Mertens al Napoli per recuperare lo svantaggio di El Shaarawy e pareggiare una partita che sembrava persa. Finisce 1-1 tra Napoli e Roma, risultato comunque giusto per quanto visto al San Paolo con gli azzurri sempre in possesso del pallino del gioco, ma poco cattivi sotto porta, e i giallo-rossi quadrati e ben messi in campo, ma fin troppo rinunciatari nella serata di Fuorigrotta.

SUBITO IL FARAONE - Match che parte con quasi 10 minuti di ritardo per un guasto al sistema Var, poi risolto a partita iniziata, con la squadra azzurra che già al 7' va vicinissima al vantaggio con una fenomenale progressione di Fabian che salta tre avversari come birilli e serve Insigne all'altezza del dischetto del rigore, ma la sua conclusione è ribattuta in corner da un provvidenziale intervento di Manolas. Ma la Roma non arretra anzi, si spinge subito in attacco e prima sfiora il gol con un destro dalla distanza di Dzeko e poi lo trova al 15' con Stephan El Shaarawy, che sfrutta l'assist di Under e batte Ospina con un destro chirurgico che vale lo 0-1. Il gol subito funge da scossa per la squadra di Ancelotti, che alza di una decina di metri il proprio baricentro e si spinge in attacco a più riprese, sfiorando il pari in ben tre occasioni con Milik, Hamsik e ancora Milik, trovando però sempre un attento Olsen a fare buona guardia alla sua porta. Poi al 34' è la Roma ad andare vicina al raddoppio con Edin Dzeko, che viene prima murato al momento del tiro da Ospina, poi sul rimpallo recupera la sfera e calcia in porta praticamente senza portiere, ma Albiol salva tutto sulla linea e gli nega la gioia del gol e primo tempo che si conclude così col risultato di 0-1.

FORCING AZZURRO - Nessun cambio al rientro dagli spogliatoio per le due squadre, che subito sfiorano il gol a inizio ripresa: prima il Napoli va vicino al pari con un tiro-cross di Callejon parato da Olsen, poi su capovolgimento di fronte è Cristante a dare un brivido alla squadra di casa con una bella girata che finisce di poco a lato. Passano i minuti e la squadra partenopea è sempre più padrona del campo, ma non riesce a concretizzare le tante azioni create e allora Ancelotti decide di giocare la carta Mertens per ravvivare il suo attacco. Infatti al 59' la grande occasione arriva sui piedi di Callejon, che sfrutta un traversone di Albiol e calcia di prima intenzione trovando però la deviazione prima di Olsen e poi del palo, con la sfera che finisce in calcio d'angolo. Il forcing azzurro prosegue senza sosta, con la squadra di casa che ci prova a più riprese soprattutto con Lorenzo Insigne, che sbaglia però per ben tre volte la mira sotto porta; poi quando tutto sembra perduto al novantesimo ci pensa proprio il neo entrato Dries Mertens a ristabilire la parità, col belga che sfrutta una svirgolata di Callejon e con una zampata buca Olsen per il meritato 1-1, pareggio che permette al Napoli di andare a quota 22 punti, a -6 dalla Juve capolista.

IL TABELLINO

NAPOLI-ROMA 1-1

14' El Shaarawy (R), 90' Mertens (N).

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj (dal 70' Malcuit), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (dal 75' Zielinski), Fabian; Insigne, Milik (dal 56' Mertens). A disposizione: Karnezis, Ghoulam, Maksimovic, Diawara. Allenatore: Ancelotti

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas (dal 75' Fazio), Juan Jesus, Kolarov; De Rossi (dal 43' Cristante), Nzonzi; Under (dal 65' Florenzi), Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Luca Pellegrini, Zaniolo, Coric, Schick. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Massa di Imperia

NOTE, ammoniti: Dzeko (R), Nzonzi (R), Manolas (R), Olsen (R), Lo. Pellegrini (R).

