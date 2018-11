Serie A, pokerissimo Napoli: tris Mertens, Empoli crolla 5-1 nel finale

Un colpo da biliardo di Insigne, una tripletta di Dries Mertens e una zampata di Milik. Secco 5-1 del Napoli al San Paolo contro l'Empoli nel primo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A: vittoria di carattere e qualità per la squadra di Carlo Ancelotti che vola a quota 25 punti e stacca momentaneamente l'Inter al secondo posto, portandosi così a 3 lunghezze dalla Juve capolista. Inutile ai fini del risultato finale la rete dei toscani realizzata da Caputo al minuto 58, un bel diagonale di destro su assist di Krunic che non permette però alla squadra di Andreazzoli di muovere la classifica.

LORENZO E DRIES - Pronti via è subito Insigne a regalare il primo squillo al pubblico del San Paolo, con una conclusione insidiosa col destro che termina di poco alla destra di Provedel. Ma lo scugnizzo di Frattamaggiore si riscatta già al 9', quando è bravissimo a sfruttare una cavalcata imperiosa di Koulibaly, raccogliere il suo assist nell'area toscana e battere il portiere con un delizioso esterno destro che s'infila nell'angolino e vale l'1-0 per la squadra di casa. Forte del vantaggio la squadra di Ancelotti gestisce il possesso palla con calma e sicurezza, cercando di far uscire gli ospiti dalla propria retroguardia per colpirli in contropiede, ed è quello che succede al 38' quando è Dries Mertens a siglare il raddoppio con un bel destro dalla distanza che sorprende Provedel e vale il 2-0, punteggio con cui si chiude anche la prima frazione a Fuorigrotta.

BOTTA E RISPOSTA - Nella ripresa è sempre il Napoli a fare la partita e a sfiorare per due volte il tris nei primi 10 minuti di gioco prima con Hysaj, murato bene da Provedel in area di rigore, e poi due volte con Fabian Ruiz, poco preciso in zona gol. Poi al 58' arriva l'improvvisa doccia fredda per i partenopei: palla illuminante di Krunic per Caputo, che s'invola verso la porta di Karnezis e lo fredda con un preciso diagonale che vale l'1-2. Ma la gioia dei toscani è di breve durata, perché passano solo 6 minuti e ci pensa ancora Mertens a bucare Provedel con un delizioso destro a giro che riporta gli azzurri con un due lunghezze di vantaggio sull'Empoli a mezz'ora dalla fine, rete che tra l'altro permette al folletto belga di superare Careca a quota 97 gol e diventare così il quinto marcatore all-time in maglia azzurra. La squadra di Andreazzoli non getta però la spugna, continua ad attaccare e sfiora la rete con due colpi di testa, prima con Silvestre e poi con Di Lorenzo, senza però trovare fortuna. A quel punto ci pensa il Napoli a mettere il sigillo finale prima col neo entrato Milik con una conclusione di esterno sinistro e poi proprio allo scadere ancora con Mertens, che supera Provedel e appoggia in rete per il roboante 5-1 finale, vittoria che fa morale in vista della sfida di Champions di martedì prossimo contro il Psg.

IL TABELLINO

NAPOLI-EMPOLI 5-1

9' Insigne (N), 38' Mertens (N), 58' Caputo (E), 64' Mertens (N), 90' Milik (N), 90'+3 Mertens (N)

NAPOLI (4-4-1-1): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian (dal 63' Callejon), Diawara, Rog (dal 63' Allan), Zielinski (dal 83' Milik); Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, D'Andrea, Albiol, Ghoulam, Mario Rui, Hamsik, Ounas. Allenatore: Ancelotti.

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Traore, Bennacer, Acquah (dal 67' Zajc); Ucan (dal 80' La Gumina), Krunic (dal 68' Pasqual); Caputo. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Veseli, Brighi, Capezzi, La Gumina, Mraz. Allenatore: Andreazzoli

ARBITRO: Pairetto di Torino

NOTE, ammoniti: Bennacer (E), Di Lorenzo (E)​​​

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata