Serie A: Napoli-Verona 2-0, decide Milik

Il Napoli torna a vincere e rilancia le sue ambizioni scudetto che rischiavano di sfumare già a metà ottobre. Contro il Verona battuto per 2-0 decisiva una doppietta di Milik che al 37' e poi al 67' regala ai partenopei tre punti pesanti. Palo interno di Mertens di interno collo all'82' (il suo quarto stagionale). Il Verona si è dimostrato avversario ostico. In trasferta aveva perso infatti solo contro la Juventus ma questa volta, per i partenopei, ha pesato la concretezza dell'attacco del Napoli. Nel primo tempo un super Meret ha negato agli scaligeri il gol del vantaggio.

