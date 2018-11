Serie A, Milan-Juventus 0-1 | Live

Tra i rossoneri non ce la fa Calabria, dentro Abate. Per i bianconeri torna Mandzukic titolare

MILAN-JUVENTUS 0-1 | Live

8' Mandzukic

16' Cross di Castillejo per Higuain: bravo Benatia ad anticipare l'argentino

12' Il Milan prova a giocare di contropiede ma è in difficoltà

10' Mandzukic! Brivido ancora per il Milan: cross dalla sinistra di Ronaldo e il croato anticipato all'ultimo da Romagnoli

8' Mandzukic! La Juve è in vantaggio: cross dalla sinsitra, dormita di Rodriguez e stacco imperioso diel croato. Vantaggio bianconero

5' Ci prova Ronaldo: palla quasi sulla linea laterale

3' Sbaglia Bakayoko che consegna palla a Dybala, l'argentino fermato da Zapata sulla trequarti

1' Si parte!



MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo

