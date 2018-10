Ci prova Kouamé. Serie A, Milan-Genoa 1-0 | Live

MILAN-GENOA 1-0 | Live

4' Suso

14' Kouamé spaventa il Milan: tiro da fuori area dell'attaccante troppo lento, blocca Donnarumma in tuffo

9' Buon Milan ora. Ci prova Cutrone da fuori: Radu blocca in due tempi

4' SUSO! Il Milan è in vantaggio! Solito gol dello spagnolo: movimento a rientrare verso il centro e mancino imprendibile alla sinistra di Radu. È il quarto gol dei rossoneri nei primi 15 minuti di gioco: solo il Napoli ha fatto meglio (cinque gol)

1' SI COMINCIA!



Le formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-1-2): Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Lazovic, Romulo, Mazzitelli, Bessa, Zukanovic; Kouamé, Piatek. All. Juric

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

