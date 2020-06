Serie A, Milan a Lecce. Pioli: Inizia un altro campionato

Rossoneri in casa dei salentini per la 27esima giornata. Calcio d'inizio alle 19.30 In campo anche Fiorentina e Brescia

"Sarà un altro campionato". Stefano Pioli suona la carica in casa del Milan, alla vigilia del primo impegno del post-Covid: la sfida in casa del Lecce lunedì alle 19.30. "Senza la ripresa la nostra sarebbe stata una Serie A di rimpianti, invece adesso abbiamo dodici partite per cercare di raggiungere l'obiettivo", ha spiegato il tecnico dei rossoneri in conferenza stampa. "Ci giochiamo tutto, dobbiamo puntare a tornare in Europa. Mancano 36 punti, è ancora tutto aperto, anche se il calendario non sarà facile. Dovremo partire bene subito da domani, serve puntare in alto. La Roma è quinta, ma dobbiamo provare a prenderla".

Si riparte senza tifosi: "Le porte chiuse influiscono in maniera negativa su tutti. I tifosi sono passione, trasmettono adrenalina: dovremo cercare gli stimoli giusti, con impegno ed entusiasmo. Comunque - ha aggiunto Pioli - faccio i complimenti al presidente Gravina per come ha gestito la situazione e per averci permesso di tornare a giocare".

Sempre alle 19.30 al Franchi di Firenze è in programma Fiorentina-Brescia

