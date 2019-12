Serie A: Milan-Sassuolo, Pioli: "Insistere. Per il mercato c'è tempo"

Il tecnico del Milan alla vigilia della sfida della 16a giornata: "Non guardo la classifica, anche se non è quella che vogliamo"

"Quella con il Sassuolo è un'altra grande opportunità, dobbiamo andarcela a prendere - ha dichiarato Stefano Pioli nella conferenza stampa prima della sfida di domenica alle 15 a San Siro -. Non guardo la classifica, anche se non è quella che vogliamo. Se una vittoria potrebbe riaprire il discorso Europa? Pensiamo a vincere e basta".

"Per me il Sassuolo gioca un buon calcio", ha dichiarato il tecnico del Milan. "Ci vorranno massima attenzione e concretezza dall'inizio alla fine. Berardi è forte e veloce, ma ci sono anche Caputo e Boga. Ritiro in hotel? Una mia richiesta: abbiamo lavorato molto bene in settimana".

"Tutti dobbiamo aver voglia di far bene fino alla sosta natalizia e di finire bene l'anno. Vediamo la luce, ma non siamo ancora usciti dal tunnel: se vogliamo brillare, dobbiamo continuare a insistere - ha aggiunto -. La squadra sta crescendo sotto tanti punti di vista, sia quello atletico ma anche quello tecnico. Ora la testa è più positiva, la squadra mi sta piacendo molto per impegno, voglia e serietà, ma dobbiamo migliorare ancora. Dobbiamo giocare da squadra per esaltare i singoli, avere le idee chiare, crescere e mettere insieme le piccole cose".

Domenica di festeggiamenti per il Milan che compie 120 anni. "Non siamo una società come le altre, è un onore partecipare a una giornata importante come quella domani. Abbiamo la possibilità di onorare la storia del Milan facendo una prestazione da Milan, davanti ai nostri tifosi che non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Più ci sostengono e più siamo forti", ha dichiarato Pioli che poi sul mercato ha glissato: "Con la società c'è un colloquio quotidiano, vedremo, ora è troppo importante pensare solo al presente".

