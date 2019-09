Serie A, martedì si riparte con Verona-Udinese e Brescia-Juventus

Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Brescia nel turno infrasettimanale di campionato. Il fuoriclasse portoghese non fa parte infatti della lista dei convocati della Juventus per la gara di martedì alle 21 a causa di un "lieve affaticamento all'adduttore che verrà monitorato nelle prossime ore".

"Il Brescia mi ha dato "un'impressione buona, si vede che è una squadra che ha tanto lavoro dietro, organizzata, che riesce a esprimere un calcio anche piacevole", ha detto l'allenatore bianconero Maurizio Sarri. "L'esordio di Balotelli può dare un'ulteriore botta di entusiasmo. E' una partita insidiosa, affrontare in questo momento queste squadre, che mi sembrano tutte in salute, è pericoloso per noi e per tutti", ha aggiunto il tecnico toscano in merito alla prima apparizione dell'attaccante ex Marsiglia con la sua nuova squadra, dopo la fine della squalifica.

Alle 19 è in programma il match tra Udinese e Verona, Mercoledì si giocano le altre gare: Roma-Atalanta alle 19, poi alle 21 Inter-Lazio e Napoli-Cagliari, Spal-Lecce, Genoa-Bologna, Fiorentina-Sampdoria, Parma-Sassuolo. Chiude il quadro giovedì sera il posticipo Torino-Milan alle 20,45

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata