Serie A: Lecce-Spal per la salvezza, il Genoa a Bologna

di Monica Bertini

C'è chi ha spiccato il volo mirando all'Europa e chi tenta di restare aggrappato con le unghie e con i denti alla serie A. Stessi colori ma situazioni nettamente differenti per le due formazioni che si fronteggeranno al 'Dall'Ara', alle 18, nel sabato che inaugurerà la 24/a giornata di campionato. Una sfida tutta rossoblù quella tra Bologna e Genoa che vede i padroni di casa, settimi con 33 punti, in netta risalita dopo le tre vittorie consecutive contro Roma, Brescia e Spal (sono 4 i risultati utili di fila se si aggiunge il pareggio col Verona) mentre il Grifone arranca in terz'ultima posizione in classifica con 19 punti ottenuti sino ad ora di cui 5 negli ultimi turni.

"Tre risultati utili fanno piacere ma sono pochi. La situazione ci impone di accelerare - ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore Davide Nicola - voglio vedere un turbo Genoa. Abbiamo acquisito consapevolezza ma siamo in una condizione di classifica che ci impone di voler e dover migliorare sempre". Riguardo agli avversari, il tecnico genoano ha aggiunto: "Il Bologna è una squadra fortissima, noi non vogliamo essere da meno. Comprendo molto bene Mihajlovic. Il dolore porta a riorganizzarti e se hai valori sani riesci a trovare un senso a tutto". A proposito di Sinisa, alla vigilia, ha parlato Emilio De Leo il tattico dello staff tecnico del Bologna: "Il mister ci ha detto che questa partita rischia d’essere più difficile di quella con la Roma. Perché il Genoa è una squadra che verrà qui a chiudersi, pronta alle barricate. E quell’atteggiamento battagliero dovremo averlo anche noi. Domani sarà una partita durissima ma giocheremo in casa davanti al nostro pubblico, i tifosi saranno fondamentali per noi. I ragazzi stanno lavorando bene anche perchè c'è una giusta coesione". Palacio supportato da Barrow, Svanberg e Orsolini potrebbe essere la scelta offensiva del Bologna mentre Nicola punterà ancora sul 3-5-2 con Pinamonti e Sanabria a caccia di gol.

Il turno scatterà dal 'Via del Mare' alle 15 dove il Lecce, reduce dal doppio successo prima col Torino che costò la panchina a Mazzarri poi col Napoli la scorsa giornata, ospiterà la Spal, ultima in classifica. Esordio in panchina per Luigi Di Biagio che ha analizzato così lo scontro salvezza: "Il Lecce è la squadra più in forma del campionato. Giocano un buon calcio con caratteristiche ben precise. C'è un grande entusiasmo intorno a loro perché credono di poter chiudere i discorsi salvezza domani. Noi faremo di tutto per farli ricredere". Questo perchè, in precedenza, l'allenatore dei salentini Fabio Liverani aveva presentato la sfida così: "Quella di domani è una gara che rappresenta un binario, è l'occasione per allontanare una diretta concorrente. Sarà una gara intensa, tatticamente guardinga da entrambe le parti in quanto la posta in palio è alta". Liverani punterà su uno tra Mancosu e Saponara alle spalle del tandem Lapadula-Falco mentre l'ex ct dell'Under21 punterà sulla difesa a 4 con Di Francesco, Petagna e Strefezza in avanti.

