Serie A: Lecce-Atalanta 2-7, bergamaschi a valanga

Terza vittoria di fila per l'Atalanta, che travolge 7-2 in trasferta il Lecce nella gara valida per la 26^ giornata di Serie A. Dopo il 2-2 del primo tempo, frutto dell'autogol di Donati e della rete di Zapata, a cui replicano Saponara e lo stesso Donati, nella ripresa gli ospiti si scatenano e vanno a segno con Ilicic, ancora con Zapata per due volte, e nel finale con Muriel e Malinovsky, entrati a gara in corso. Gli orobici si mantengono ben saldi al quarto posto salendo a 48 punti, a +6 sulla Roma, mentre i pugliesi rimangono fermi a 25, a più tre dalla zona retrocessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata