Serie A, le pagelle di Parma-Juve: Chiellini decisivo, Douglas incide. Bene Inglese

di Alberto Zanello

Le pagelle di Parma-Juventus 0-1, gara valida per la prima giornata di Serie A.

PARMA

Sepe 6.5 Tiene in piedi i suoi con un paio di interventi decisivi.

Laurini 5.5 Si concede qualche distrazione evitabile, considerando che sul suo lato la Juve spinge poco.

Bruno Alves 6 Soffre l'amico e connazionale Ronaldo, ma non sbanda.

Iacoponi 6 Buon senso della posizione, non sfigura.

Gagliolo 5 Per sua sfortuna Douglas Costa orbita nella sua zona. Fa quel che può.

Hernani 5.5 Meglio nell'ultimo spicchio di gara, paga lo scotto del debutto.

Brugman 5.5 Troppo timido, anche se è costretto più a inseguire che a impostare. (dal 32' st Grassi sv)

Barillà 6 Il migliore degli emiliani lì in mezzo. Gioca con intelligenza. (dal 40' st Karamoh sv).

Kulesevski 5 Pochi squilli, anche quando i ducali alzano il baricentro. (dall'11 st Siligardi 5.5 Non fa molto meglio del suo predecessore, con la scusante che la Juve del secondo tempo lascia qualche spazio in più in cui inserirsi).

Inglese 6.5 Nel primo tempo impensierisce in due occasioni la retroguardia della Juve. Sempre pronto a colpire.

Gervinho 6 Nel primo tempo la difesa bianconera gli mette la museruola, nella ripresa le sue sgroppate accendono il 'Tardini' ma non riesce a trovare il guizzo determinante.

All. D'Aversa 6 Il suo Parma soffre nel primo tempo, pur pungendo in un paio di occasioni. Nella ripresa manca un pizzico di coraggio che avrebbe potuto regalare un pari.

JUVENTUS

Szczesny 6.5 Una sola, ma decisiva, parata nel primo tempo. Come fanno i grandi campioni.

De Sciglio 6 Intraprendente nel primo tempo, concreto nei secondi 45 minuti.

Bonucci 6.5 Pulito e preciso. Con Chiellini accanto sbaglia poco o niente.

Chiellini 7 Dietro è la solita saracinesca. E per una sera ruba la scena rivelandosi decisivo anche in zona gol.

Alex Sandro 6.5 Attento e concentrato, soprattutto in fase difensiva. Non si risparmia anche da metà campo in su.

Khedira 6 Il professore recupera e si inserisce, suggerisce e ripiega. (dal 17' st Rabiot 5.5 La sua partita inizia con una palla persa, poi non procede molto meglio. Spaesato).

Pjanic 6.5 Puntuale in fase di interdizione, fa vedere cose buone anche quando si tratta di impostare e velocizzare la manovra.

Matuidi 5.5 Schierato a sorpresa dall'inizio, si vede poco. Se doveva dimostrare qualcosa per scalare le gerarchie, la missione non è riuscita.

Douglas Costa 7 Conferma le ottime impressioni del precampionato. E' l'arma in più della Juve, che non a caso spinge molto dal suo lato. I suoi strappi e le sue giocate restano un rebus per la retroguardia emiliana. Impressiona anche per un paio di ripiegamenti difensivi. Ritrovato. (dal 25' st Cuadrado 6 Non riesce a dare il cambio di ritmo auspicato).

Higuain 6.5 L'intesa con Ronaldo funziona e si vede. Cala nella ripresa, un po' come tutta la Juve. (dal 37' st Bernardeschi 5.5 Ingresso in campo negativo. Nei pochi minuti a disposizione commette diversi errori e ingenuità).

Ronaldo 6.5 Spreca un paio di gol non da lui. Ne segna uno pregevole, ma il Var lo annulla per questione di centimetri. Anche – e soprattutto - nella ripresa è il trascinatore della squadra.

All. Martusciello 6 La sua Juve gioca bene per un tempo, poi si spegne a poco a poco. Non riesce a incidere sulla partita con i cambi.

