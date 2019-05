Serie A, Lazio resta in scia all'Europa: Cagliari ko 2-1

In attesa della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta si porta a casa tre punti che la mantengono in piena corsa per l’Europa League

La Lazio con un gol per tempo va a espugnare il terreno del Cagliari e in attesa della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta si porta a casa tre punti che la mantengono in piena corsa per l’Europa League. La salvezza invece non è ancora matematica per la squadra di Maran ma oramai manca davvero pochissimo.

Molto vibrante l’inizio del match, con i capitolini che vanno subito vicini al gol con Caicedo, bravo a scambiare con Correa ma poi tutto solo davanti a Cragno alza troppo il pallone con un tocco morbido e la palla si spegne alta di poco. La replica degli isolani arriva subito dopo, con Barella che serve Joao Pedro ma sulla conclusione del numero 10 si oppone benissimo Proto, schierato al posto dell’indisponibile Strakosha. Giocano decisamente meglio gli uomini di Simone Inzaghi e dopo aver conquistato metri di campo cominciano a rendersi pericolosi. Al ventesimo ci prova con un tiro a giro Luis Alberto ma Cragno si oppone in tuffo, mentre un minuto dopo Correa fugge sulla sinistra e mette in mezzo per Caicedo sul cui tiro è addirittura il compagno di squadra Parolo a salvare con una involontaria deviazione. Al 28' Parolo inventa uno splendido assist per Luis Alberto ma lo spagnolo non trova la porta da posizione invitante, riscattandosi però quattro minuti dopo concludendo un’azione rapidissima mandando in rete un suggerimento di Marusic. I rossoblù si vedono solo con un tiro di Cigarini (che sfrutta un erroraccio di Luiz Felipe) che si spegne sull’esterno della rete e rischiano quando Badelj calcia di potenza e Cragno è monumentale andando a deviare il pallone sulla traversa. A fine primo tempo biancocelesti meritatamente in vantaggio.

Parte bene il Cagliari nel secondo tempo e ci prova con un bel tiro di Cigarini, angolato ma da distanza troppo elevata, con Proto che riesce a bloccare il pallone. All’ottavo però la Lazio raddoppia: lancio di Luis Alberto per Correa, fuga dell’argentino e diagonale vincente a battere Cragno. I sardi non si arrendono e provano a riaprire il match al tredicesimo con Barella, ma sul suo tiro è ancora Proto a parare. Il portiere laziale poi è veramente bravissimo al minuto ventisei, quando Deiola raccoglie un lancio lungo all’altezza dell’area piccola ma l’uscita bassa di Proto è davvero prodigiosa. L’undici capitolino prova a gestire tenendo il pallone e facendo scorrere i minuti ma i padroni di casa cercano sempre di tenere acceso il match. Cerri da una parte e Parolo dall’altra vanno vicinissimi al gol con due conclusioni che si spengono di pochissimo sul fondo, ma a riaprire i giochi nel recupero è Pavoletti, che di testa raccoglie un assist di Castro e mette dentro. Finale convulso, il Cagliari ci prova ancora mandando molti palloni in area di rigore alla ricerca della deviazione vincente che varrebbe almeno il pareggio ma il punteggio non cambierà più.

