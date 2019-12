Serie A, la Lazio non muore mai: Cagliari ribaltato nel recupero. Inzaghi a -3 dalla vetta

I biancocelesti si impongono per 2-1 in rimonta sui sardi. Gol di Luis Alberto e Caicedo tra il 93' e il 98

Juve e Inter devono guardarsi anche dalla Lazio. E' il verdetto che emerge dal rocambolesco posticipo della Sardegna Arena, che vede i biancocelesti mettere la freccia nel recupero e superare il Cagliari in una sfida dall'odore di spareggio Champions. Ma la squadra di Inzaghi, issandosi a -3 dal duo al comando, può iniziare anche a coltivare sogni scudetto grazie all'ottava vittoria consecutiva in campionato.

Un pieno di fiducia anche in vista della sfida di SuperCoppa contro i bianconeri di domenica. Per la squadra di Maran è una sconfitta beffa che mette fine alla striscia di tredici risultati utili. In vantaggio dopo otto minuti con la rete di Simeone, i padroni di casa si fanno rimontare in un infuocato finale: Luis Alberto pareggia i conti al 93', Caicedo firma il gol-vittoria al 98'. I rossoblu protestano con l'arbitro Maresca, ma sulla coscienza hanno anche delle ottime occasioni in contropiede non concretizzate.

Dopo il turnover varato in Europa League, Inzaghi si riaffida ai titolari confermando l'undici vittorioso sulla Juventus: a trainare il 3-5-2, il tandem Correa-Immobile. Maran si affida in avanti alla coppia Joao Pedro-Simeone, supportata alle spalle da Nainggolan. Rispetto al match con il Sassuolo, Lyogiannis rileva l'ex romanista Pellegrini in difesa mentre a centrocampo Ionita prende il posto dello squalificato Rog. Il primo brivido è biancoceleste, con Correa che lancia Immobile: il sinistro non impensierisce troppo Rafael. Ma a passare in vantaggio, quando il cronometro segna appena l'ottavo minuto, sono i sardi, firmato da un grande mancino al volo di Simeone, dopo la sponda di Joao Pedro: la palla s'infila sotto la traversa.

Colpita a freddo, la Lazio fatica ad imbastire una reazione. I padroni di casa, che si tengono pronti a colpire in contropiede, presidiano con efficacia tutti i varchi e la squadra di Inzaghi si limita al possesso, senza creare vere minacce dalle parti di Rafael. E in chiusura di tempo a sfiorare il raddoppio è il Cagliari: sugli sviluppi di un contropiede Simeone serve Nainggolan, il belga supera Acerbi e conclude: l'intervento di Strakosha è strepitoso. Prima dell'intervallo, decisivo ancora il portiere ospite nel salvare sull'incornata ravvicinata di Joao Pedro sugli sviluppi di un corner. Lazio che resta a galla grazie al suo portiere, poco dopo nuova chance per i sardi con Simeone che manca la deviazione vincente sul corner di Cigarini 'spizzato' da Joao Pedro.

Ad inizio ripresa occasione per la Lazio con un colpo di testa di Immobile, ci pensa Joao Pedro in versione difensore a respingere. La squadra biancoceleste interpreta la gara con maggior determinazione e si rende ancora pericolosa con un'incornata di Lucas Leiva, che manca il bersaglio di pochissimo. Ci prova quindi Immobile ma il suo tentativo è facilmente disinnescato da Rafael. Nel momento di massimo sforzo della Lazio, il Cagliari sciupa la chance per il colpo del ko: servito da Nainggolan, Simeone giunge al cospetto di Strakosha ma alza clamorosamente la mira.

Nel finale aumenta la spinta dei capitolini: Immobile non trova lo specchio della porta su invito di Lazzari, poi ancora i sardi graziano Strakosha con il neo entrato Faragò che davanti al portiere scivola. Un sinistro alto sulla traversa di Jony è il preludio al finale thrilling della Sardegna Arena, che vede la Lazio centrare la clamorosa rimonta. Siamo già al terzo di recupero quando Luis Alberto firma il pareggio sugli sviluppi di un cross di Acerbi, respinto da Faragò. Rafael evita guai volando sul velenoso retropassaggio di Cacciatore. Ma il fortino dei rossoblù, ormai alle corde, cede ancora. Al 98', su cross di Jony, il colpo di testa di Caicedo consegna la vittoria a Inzaghi e confeziona un'autentica beffa per il Cagliari. Feroci proteste dei sardi perché il recupero era scaduto, ma Maresca è irremovibile.

