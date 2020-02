Serie A: Lazio-Verona 0-0

E' terminata 0-0 la sfida tra Lazio e Verona, recupero della 17/a giornata di Serie A. I biancocelesti recriminano per i due pali colpiti da Luis Alberto e per qualche occasione di troppo sprecata nel finale. La squadra di Juric conferma di essere la sorpresa di questo campionato e, dopo il pareggio di San Siro contro il Milan (1-1), ottiene un altro risultato di prestigio. La Lazio manca il sorpasso all'Inter al secondo posto ma sale a 50 punti, a meno uno dai nerazzurri e a meno quattro dalla capolista Juventus; gi scaligeri invece avanzano a 31, in piena corsa per un posto in Europa League.

