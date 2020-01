Serie A: Lazio-Samp, Inzaghi: "No calcoli sui diffidati. Occhio alle insidie"

Al giro di boa, Simone Inzaghi non si accontenta: "Il girone d’andata è stato strepitoso, l’obiettivo è continuare così anche nella seconda parte di stagione sapendo che affronteremo avversari forti e pronti a complicarci il cammino”, ha dichiarato il tecnico biancoceleste nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita della 20a giornata di campionato, in programma sabato alle 15.00 all'Olimpico contro la Sampdoria. “In Serie A ci sono sempre delle insidie”, ha ribadito. "Non farò calcoli per quanto riguarda i diffidati. La Sampdoria è in un buon momento, è solida, organizzata e fisica”.

"Noi conosciamo il nostro obiettivo, dopo aver vinto diversi trofei, ora è arrivato il momento di centrare la qualificazione in Champions: avremmo meritato da tempo di disputare questa competizione, ma il nostro obiettivo è sempre lo stesso”, ha dichiarato nella sala stampa di Formello.

"Ciro Immobile martedì scorso ci ha dato una grande mano, ha giocato molto bene nei 72 minuti disputati con la Cremonese. Nelle rotazioni abbiamo qualche problema in attacco - ha spiegato Inzaghi - perché abbiamo avuto un paio di problemi con Caicedo e Correa. Ho chiesto un sacrificio particolare ad Immobile, ma lui ha risposto molto bene". Capitolo mercato. "Il mese di gennaio sarà molto impegnativo e con la società stiamo parlando e monitorando. Intervenire sul mercato vorrebbe dire migliorare la squadra - ha ammesso - altrimenti andremo avanti con questa rosa che ci ha regalato grandissime soddisfazioni: dovremo stringere i denti in questo mese, poi torneremo a giocare una gara a settimana".

Tornando a parlare della gara contro la Sampdoria, Inzaghi ha detto: "Correa dovrà essere monitorato durante l’allenamento di oggi. Ci aspetta un ciclo di partite molto intenso, ma ora siamo concentrati sulla Sampdoria: sarà una partita molto difficile, dobbiamo prepararla al meglio credendo al massimo in quello che stiamo facendo. Solo ragionando da squadra si possono vincere tante partite, pensando solo ai singoli si complicherebbe".

Infine sul quarto di finale di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo, ha detto: "Sapevamo che passando il turno in Coppa Italia avremmo giocato il quarto di finale in casa del Napoli il 21 gennaio: ci sarebbe piaciuto giocare questo turno in casa, siamo quasi sempre andati in trasferta negli ultimi anni".

