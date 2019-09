Serie A, Lazio-Roma: finisce 1-1 tra pali e occasioni

E' terminata 1-1 la sfida tra Lazio e Roma, gara valida per la seconda giornata di Serie A. A segno Kolarov su rigore al 17' del primo tempo e Luis Alberto al 14' della ripresa. I biancocelesti salgono così a 4 punti, i giallorossi avanzano a 2. Tante le occasioni da gol da entrambe le parti. Sei pali colpiti, 4 dai biancocelesti, 2 dai giallorossi. "Io spero sempre di vincere, ma per quello che si è visto in campo è un punto importante", ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca. "Abbiamo fatto 21 tiri contro i loro 7, prendendo 4 pali. C'è un po' di amarezza da parte di tutti, avremmo meritato di vincere, però quando crei tanto devi saper finalizzare", il commento dell'allenatore della Lazio Simone Inzaghi.

