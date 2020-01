Serie A: Lazio-Napoli, Inzaghi: "Avversario scomodo. Valutiamo Correa"

"L'avversario è molto scomodo, è sempre arrivato secondo giocandosi fino alla fine lo Scudetto. Domani affronteremo una squadra ferita che ha voglia di raccogliere punti, sappiamo quanto è importante. Dovremo affrontare la gara con il massimo della concentrazione. Se pensassi al futuro, sbaglierei: dobbiamo pensare solo al Napoli che è una squadra che cerca punti". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Napoli in programma sabato alle 18.00 all'Olimpico di Roma.

"Il Napoli ha inserito calciatori importanti nella loro rosa, ha nelle sue corde i primi posti della classifica. Verranno a Roma molto affamati di punti - ha proseguito - Il mercato? Il confronto con il direttore sportivo Igli Tare è sempre molto aperto, se ci saranno opportunità per migliorare lo faremo altrimenti resteremo con i calciatori che ci hanno permesso di svolgere un grande cammino. Dopo aver vinto una Supercoppa e dopo aver raccolto grandi vittorie, domani ci aspettiamo un grande colpo d'occhio da parte di tutto lo stadio. I ragazzi meritano grande sostegno in un match molto importante e molto difficile. Abbiamo tutte le carte in regola per potercela giocare, i ragazzi sanno che tipo di avversario affronteremo. Sono orgoglioso di aver fatto parte dei 120 anni del club".

"Sul piano dei risultati stiamo vivendo il momento più positivo, ma non è il più esaltante perché ho vissuto quattro anni ricchi di soddisfazioni. Non dimentico la Coppa Italia vinta con l'Atalanta, il percorso nell'Europa League 2017/18 o la prima Supercoppa vinta contro la Juventus. Spero di vivere ancora notti così emozionanti".

Poi il tecnico biancoceleste ha elogiato il fratello e il suo Benevento da record: "A Natale non mi ero visto con mio fratello Pippo, ho voluto conoscere la sua squadra perché stanno facendo qualcosa di straordinario battendo il record della Juventus in Serie B. Ho visto come lavorano e mi sono complimentato con mio fratello e con la sua squadra".

"Speriamo di poter portare domani in panchina Correa, domenica scorsa ha riportato un piccolo indolenzimento. Sarà da valutare, ha un problema che gli ha portato fastidi anche ieri", ha aggiunto l'allenatore dei biancocelesti, che ha fatto il punto anche sugli altri infortunati. "Marusic sarà probabilmente indisponibile, mentre Jony, Cataldi e Lulic stringeranno i denti", ha concluso Inzaghi.

