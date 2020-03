Serie A, la Spal passa a Parma nel primo match a porte chiuse

Preziosa vittoria esterna della Spal che, dopo cinque sconfitte consecutive, supera in un Tardini a porte chiuse il Parma per 1-0 tenendo così ancora vive le speranze salvezza. Decide un rigore di Petagna al 71' dopo il consulto del Var da parte dell'arbitro Pairetto per un calcio di Bruno Alves a Valoti. Per i gialloblù, in campo dopo uno stop di tre settimane, sprecata una buona occasione per proseguire il suo inseguimento per un posto in Europa. Per i ferraresi guidati da Di Biagio una prova di coraggio che regala una buona dose di autostima in vista delle prossime sfide.

Foto Piero Cruciatti / LaPresse 8 Marzo 2020 - Parma, Italia Sport, Calcio Campionato di Calcio Serie A Tim 2019 2020 - Parma vs Spal Nella foto: I giocatori tornano negli spogliatoi Foto Piero Cruciatti / LaPresse 8 March 2020 - Parma, Italy Sport, Soccer Italian Football Championship League A Tim 2019 2020 In the photo: players go back to the dressing room after the match is suspended

Prima di partire è però accaduto di tutto: ben 75 minuti di ritardo per il calcio d’inizio. Poco prima che le squadre entrassero in campo, infatti, è arrivata una comunicazione da parte del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il quale stava valutando insieme agli organi di Governo competenti, oltre che alla Lega Calcio e alla Figc, di sospendere in via immediata il campionato di Serie A a causa del recente aggravamento dell’emergenza Coronavirus. I giocatori, che erano pronti a scendere in campo, sono rientrati negli spogliatoi su richiesta del direttore di gara Pairetto. Poi il tira e molla ha portato le squadre sul terreno da gioco alle 13,45.

