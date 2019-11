Serie A, la Samp batte la Spal in pieno recupero: 1-0 a Ferrara

La Sampdoria vince 1-0 nel recupero in casa della Spal nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Decisivo il colpo di testa al 91' di Caprari, entrato pochi minuti prima, su sponda aerea di Ramirez. I liguri abbandonano l'ultimo posto in classifica e salgono a quota otto, scavalcando proprio gli emiliani, fermi a sette insieme al Brescia. In una gara avara di occasioni, i padroni di casa hanno fatto qualcosa in più per vincere ma sono stati beffati nel finale. Per i blucerchiati è la prima vittoria in trasferta in campionato, per la Spal la terza sconfitta nelle ultime quattro partite.

