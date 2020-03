Serie A, la Samp batte 2-1 il Verona in rimonta

La Sampdoria supera 2-1 in rimonta il Verona e ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza nella gara valida per la 26^ giornata di Serie A. Zaccagni porta avanti i veneti al 32' del primo tempo, ma nella ripresa la doppietta di Quagliarella, con il gol decisivo su rigore al 41', regala tre punti d'oro alla squadra di Ranieri. In pieno recupero espulso Linetty. I blucerchiati salgono così a 26 punti, a +1 sulla zona retrocessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata