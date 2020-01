Serie A: la Roma vola, 3-1 al Genoa

Colpo grosso della Roma, che torna al successo dopo due sconfitte consecutive vincendo a Marassi contro il Genoa 3-1 in uno dei match della 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Per i giallorossi reti di Under al 5', autorete di Biraghi al 44' e di Dzeko al 76'. Per i rossoblu gol della bandiera di Pandev al 45'.

Con questo successo la Roma balza al quarto posto in solitaria con 38 punti, tre in più dell'Atalanta, impegnata nel posticipo del lunedì contro la SPAL a Bergamo.

