Serie A, la Roma asfalta il Lecce 4-0

La Roma ha battuto per 4-0 il Lecce in una partita valida per la 25/a giornata di Serie A. I gol al 13' di Under, al 37' di Mkhitaryan, al 70' di Dzeko e all' 80' di Kolarov. Una vittoria che consente alla Roma di accorciare momentaneamente le distanze a -3 dall'Atalanta nella rincorsa al quarto posto che vale la Champions. Si ferma dopo tre vittorie, invece, la marcia del Lecce di Liverani. I salentini non sono mai entrati in partita e restano momentaneamente al 16esimo posto, a +3 sulla zona retrocessione.

