Serie A, la Lazio prova a rispondere alla Juventus

La Lazio prova a rispondere alla Juventus che con la facile vittoria di ieri sera contro il Lecce - nel primo anticipo del 28esimo turno - ha dato vita al primo serio allungo della stagione: i bianconeri ora sono a +7 sui capitolini e a +11 sull'Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi alle 21:45 affrontano all'Olimpico la Fiorentina per trovare una vittoria che, complice il coronavirus, manca dal lontano 29 febbraio. I biancelesti oltretutto vogliono riscattare il ko di Bergamo con l'Atalanta arrivato dopo aver a lungo sognato la vittoria. Affamato di gol Ciro Immobile che vede il suo trono di capocannoniere insidiato da Cristiano Ronaldo, arrivato a -5 dopo il rigore realizzato ieri sera.

Il programma del sabato parte alle 17:15 con la sfida salvezza tra Brescia e Genoa. Le rondinelle reduci dal pareggio di Firenze cercano i 3 punti per tornare ancora in corsa. I liguri invece vogliono riprendere a macinare punti dopo aver ripreso la stagione con il pesante ko interno con il Parma. Alle 19:30 tocca poi a Cagliari-Torino che vogliono consolidare la propria posizione in classifica dopo aver archiviato con soddisfazione il 27esimo turno grazie ai successi rispettivamente a Ferrara contro la Spal e in casa contro l'Udinese

