Serie A, la Lazio perde a Lecce 2-1

Successo in rimonta dei salentini, secondo ko consecutivo per la squadra di Inzaghi

La Lazio cade 2-1 a Lecce nell'anticipo della 31/a giornata e deve dire addio ai propri sogni di scudetto. In una gara dalle mille emozioni i biancocelesti sbloccano subito il risultato con Caicedo (5') ma subiscono la rimonta dei pugliesi, che pareggiano i conti nel primo tempo (al 30') con un colpo di testa di Babacar e ribaltano la partita in avvio ripresa con Lucioni. Nel finale gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Patric in pieno recupero. Con questa vittoria il Lecce sale a 28 punti uscendo dalla zona retrocessione, mentre la Lazio rimane ferma a 68: la Juve, avanti di 7 punti, può chiudere il discorso scudetto nel big match di questa sera contro il Milan.

