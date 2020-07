Serie A: ko a Udine, la Juventus rimanda la festa scudetto

La festa è rimandata. La Juventus fallisce il primo "matchpoint" per conquistare il nono scudetto consecutivo, il 36esimo della sua storia. A Udine, in uno dei due posticipi della 35^ giornata di Serie A, i bianconeri di Maurizio Sarri vengono sconfitti 2-1 da quelli friulani, bravi a conquistare tre punti preziosi in chiave salvezza e a rovinare i piani della Vecchia Signora.

Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio grazie al gol di De Ligt al 42'. Ma nella ripresa l'Udinese trova la forza per ribaltare il risultato, trovando la via della rete prima con Nestorovski al 52' e poi con Fofana in pieno recupero al 94'.

La Juventus rimane a 80 punti in classifica, con 6 lunghezze di vantaggio sull'Atalanta e 7 sull'Inter. Un margine più che ampio per i bianconeri, che domenica, alle 21.45, potranno chiudere la pratica scudetto all'Allianz contro la Sampdoria. L'Udinese sale a quota 39, compiendo un gran balzo in avanti verso la salvezza.

