Serie A: la Juventus vince e va in fuga

I bianconeri sconfiggono 2-1 il Parma all'Allianz Stadium e ora sono a +4 in classifica sull'Inter

La Juventus in fuga. Nel posticipo della 20^ giornata di Serie A, i bianconeri hanno sconfitto 2-1 il Parma all'Allianz Stadium grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo al 43' e al 58'. Di Cornelius, al 55', il momentaneo pareggio dei ducali.

Con questo successo la squadra di Sarri sale a 51 punti in classifica, quattro in più dell'Inter, fermata sull'1-1 in trasferta, nel pomeriggio, dal Lecce.

