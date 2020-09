Serie A, la Juventus di Pirlo inizia con una vittoria

Samp battuta 3-0: debutto assoluto in panchina per il tecnico bresciano

Buona la prima per Andrea Pirlo. La Juventus ha battuto la Sampdoria per 3-0 nel posticipo domenicale del primo turno di Serie A regalando il successo al tecnico bresciano, al suo esordio assoluto in panchina. Al gol nel primo tempo del nuovo acquisto Kulusevski hanno fatto seguito nel finale le reti di Bonucci e Cristiano Ronaldo. Stasera tocca al Milan, che a San Siro ospita il Bologna. Il 30 settembre chiuderanno il programma della prima giornata Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia.