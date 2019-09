Serie A, la Juve vince in rimonta a Brescia

Un'altra rimonta per la Juventus di Sarri che nell'anticipo della quinta giornata di serie A batte il Brescia 2-1 al Rigamonti, e sale a 13 punti in classifica. I bianconeri partono malissimo, al 4' sono già sotto, trafitti da un destro di Donnarumma su cui Szczesny non è impeccabile. Al 40' il pareggio con un'autogol di Chancellor. A siglare la vittoria per la Vecchia Signora è Pjanic che al 63', dopo una punizione di Dybala, ribatte in rete una respinta. Sempre ieri 0-0 tra Verona e Udinese. Oggi le altre partite della giornata, tra cui il big match tra Inter e Lazio a San Siro. Giovedì il posticipo Toro-Milan.