Serie A, la Juve risponde alla Lazio

(LaPresse) La Juve risponde alla Lazio in serata battendo 3-1 il Genoa e mantenendo inalterato il vantaggio sui rivali: bianconeri ancora primi a + 4 grazie al successo di Marassi maturato con le reti di Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Gol della bandiera dei liguri di Pinamonti. Nel primo anticipo della 29esima giornata la Lazio invece si era imposta 2-1 sul Torino in trasferta rimontando il gol granata di Belotti su rigore con un uno-due firmato Immobile e Parolo. Stasera in programma 6 gare con l'inter che riceve il brescia alle 19.30 per tenere accese le speranze scudetto mentre il Milan alle 21.45 è di scena a Ferrara contro la Spal.