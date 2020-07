Serie A: la Juve rallenta ma la Lazio non ne approfitta

Nuova frenata della Juventus sulla strada verso il nono scudetto consecutivo. Bianconeri bloccati sul 3-3 a Reggio Emilia da un grande Sassuolo in una gara della 33esima giornata di serie A. Ronaldo e compagni però mantengono 7 punti di vantaggio sull'Atalanta e 8 sulla Lazio fermata a sua volta sullo 0-0 a Udine. Stasera l'Inter affronta a Ferrara la Spal e vincendo si porterebbe al secondo posto a -6 dalla Juve. Per quanto riguarda la corsa al quinto posto in classifica vittorie per la Roma, 2-1 al Verona e per il Milan, 3-1 al Parma. 1-1 del Napoli a Bologna. Vittorie importanti in chiave salvezza per la Fiorentina a Lecce e per la Sampdoria contro il Cagliari. Stasera sfida importante tra Torino e Genoa.