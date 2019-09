Serie A, la Juve passa 2-1 a Brescia

I bianconeri si impongono con un'autorete e un gol di Pjanic dopo il vantaggio delle Rondinelle con Donnarumma. Sarri primo in attesa delle altre gare in programma mercoledì

La Juventus espugna il campo del Brescia nel secondo anticipo della quinta giornata di serie A. I bianconeri si impongono 2-1. Padroni di casa in vantaggio con Donnarumma al 4'. Il pareggio bianconero arriva con un autogol di Chancellor su corner di Dybala al 40'. Poi la squadra di Sarri passa in vantaggio con Pjanic con un tiro dal limite dopo una ribattuta della barriera su punizione di Pjanic. La Juve ora è temporaneamente prima da sola a 13 punti, in attesa delle gare di mercoledì: Roma-Atalanta alle 19, poi alle 21 Inter-Lazio e Napoli-Cagliari, Spal-Lecce, Genoa-Bologna, Fiorentina-Sampdoria, Parma-Sassuolo. Chiude il quadro giovedì sera il posticipo Torino-Milan alle 20,45

